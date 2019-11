Noch trije kânshawwers foar Piter Jellespriis foar de Letteren

Der binne noch trije kandidaten oer dy't dit jier kâns meitsje op de literêre Piter Jellespriis. It giet om dichteres Elske Kampen, it poëzyprojekt Poetic Potatoes en skriuwster Jannie Regnerus. De priis wurdt ien kear yn de fjouwer jier útrikt oan in persoan of projekt dy't in bydrage leveret oan de Fryske of Nederlânske taal.