Sinteklaassprookjes binne al jierren ûnderdiel fan de Sinteklaasperioade foar skoalbern. Yn sawol Drachten as op It Hearrenfean wurdt it Sinteklaassprookje foar de 75e kear holden. De útfiering fan sprookjes wie eartiids in idee fan juffen en masters. "Want nei de oarloch wie it tiid foar fermaak," fertelt foarsitter Otto Hoekstra van SprookjeHeerenveen. De sprookjes wurde 75 jier letter noch altyd mooglik makke troch entûsjaste frijwilligers.