Provinsje oer busferfier yn Fryslân: yn 2030 sûnder skealike útstjit

De partijen yn de Steaten hiene woansdei de kâns de rânebetingsten fêst te stellen foar de busferfierders dy't yn dizze perioade it busferfier dwaan wolle. Njonken de strange easken foar mear duorsume bussen, moat it iepenbier busferfier ek op it plattelân berikber bliuwe, fine de measte partijen.

De provinsje hat de foarkar foar ien busferfierder foar hiel Fryslân. De termyn fan de hjoeddeiske ferfierder Arriva rint ein 2022 ôf. De provinsje wol jierliks 32,6 miljoen euro beskikber stelle.