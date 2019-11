Omrop Fryslân-searje oer praktykûnderwiis: spegel fan ús maatskippij

Ofrûne wike waard bekend makke dat learlingen fan it praktykûnderwiis dy't mei harren earste baan úteinsette, ek kommend jier op begelieding rekkenje kinne. It regear hat dêr jild foar frijmakke. Yn Fryslân geane sa'n 1.500 bern nei it praktykûnderwiis. Sy kinne it VMBO-diploma net helje om't sy muoite hawwe mei learen. In soad bern op it praktykûnderwiis hawwe lêst fan in leech selsbyld.

Unterjochte stimpel

De petearen makken ek op de opnameploech in soad yndruk, fertelt presintator Raynaud Ritsma: "Wat ik hiel lestich fûn om te sjen is dat dizze bern wol hiel graach foarút wolle, mar om't sy sa faak te hearren krigen hawwe dat sy neat kinne, hawwe sy it gefoel dat dat ek echt sa is. Der wurdt in stimpel op dy bern drukt, mar dy stimpel is net terjochte. Nim de muoite om te sjen nei 'Ik bin PRO', want ik bin der fan oertsjûge datst op in hiele moaie oare wize nei it praktykûnderwiis sjen silst."

Yn 'Ik bin PRO' wurdt it ferhaal sketst fan it stigma dêr't de bern lêst fan hawwe. In ferhaal dat ek as spegel tsjinnet foar ús ûnderwiissysteem en de prestaasjemaatskippij dêr't wy yn libje. PRO Dokkum, De Diken yn Snits en Sevenwolden Compagnie op It Hearrenfean steane sintraal yn dit nije programma fan Omrop Fryslân. Direkteur Peter de Jong fan de Compagnie: "De kijker krijgt een uniek beeld van de ontwikkeling, worstelingen en successen van de leerlingen. 'Ik bin PRO' is een programma om trots op te zijn."