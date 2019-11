Trije manlju yn Apeldoorn oppakt foar ynbraak yn Surhuzum

Se wurde fertochte fan in ynbraak yn in wenning oan it Sud yn Surhuzum. De bewenners fan dat hûs kamen ferline wike woansdei thús en seagen dat der ynbrutsen wie. Op kamerabylden wiene de fertochten te sjen en inkelde dagen letter koene twa fan har yn Apeldoorn oanhâlden wurde.

Ofrûne moandei waard ek de tredde man oanhâlden op in fakânsjepark yn 'e omjouwing fan Apeldoorn.

Foararrest ferlinge

It trijetal is ôfrûne moandei foarlaat oan de rjochter-kommissaris. Fan twa fertochten, de 30-jierrige en de 33-jierrige man, waard it foararrest ferlinge. De tredde persoan mocht nei hûs, mar is noch wol hieltyd fertochte.

Wat de ynbrekkers krekt meinommen hawwe út de wenning yn Surhuzum is net bekend.