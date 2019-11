Friezen stekke mei kop en skouders boppe rest fan Nederlân út

Limboargers en Brabanners binne de lytste minsken fan Nederlân. In gemiddelde Fryske man is 3,5 sintimeter grutter as in Limboarchske man. Ek yn Noard- en Súd-Hollân binne de ynwenners oan de lytse kant. Dat komt ûnder oare troch it gruttere oandiel fan minsken mei in migraasje-eftergrûn dat dêr wennet. Mar sels as sy bûten beskôging litten wurde, bliuwe Limboargers en Brabanners de lytste minsken fan ús lân.

Groeie

Nederlanners wurde hieltyd grutter. Tusken 1981 en 2018 is de Nederlânske man hast 4 sintimeter langer wurden en de frou 1,5 sintimeter. In kwart fan de Nederlânske manlju is tusken de 1,78 en 1,82 meter lang, dat is de grutste 'lingtegroep' ûnder manlju. By de froulju hat de grutste groep in lytsere lingte: goed 27 presint fan de Nederlânske froulju is tusken de 1,68 en 1,72 meter.

Yn ûndersteande diagrammen kinst sjen hoefolle Nederlanners oft dyn lingte ha: