Plannen om Nij Ylostins te ferbouwen, mar eangst oer opstelling gemeente

Joute de Graaf is âld-arsjitekt en fynt dat it gebou ek in monumint wurde moat. Benammen de wize hoe't it boud is yn de jierren 70 sprekt him oan. It is ekonomysk ek rendabel om it te ferbouwen, seit er.

Protte argewaasje ûnder bewenners

Reinder Hoomans syn âlde mem wennet yn it kompleks. Neffens har is der in protte argewaasje ûnder de bewenners oer harren wentakomst.

Ferantwurdlik wethâlder Erik Faber hat noch gjin stânpunt ynnommen oer it advys fan Hûs en Hiem, seit de gemeente. "Het is nu eerst aan de ambtelijke organisatie om een reactie op dit advies voor te bereiden. Daar is nu het wachten op."