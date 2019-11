LIVE: Fair Saturday foar it earst yn Ljouwert yn IepenUP

Nei Black Friday komt Fair Saturday

Minder omtinken foar it kapitaal en mear omtinken foar oare minsken. Dat is it boadskip fan Fair Saturday, in ynternasjonale beweging tsjin hieltyd mear keapje.

Fair Saturday wurdt op 30 novimber foar it earst yn Nederlân hâlden, yn Ljouwert. Op dy dei wurdt omtinken frege oer sosjale duorsumens. Minder produsearje en mear gebrûk meitsje fan guod makke yn de omkriten.

Haadgast yn de útstjoering op tiisdei is Jordi Albareda, de betinker fan Fair Saturday. Ek komme de ferskate Ljouwerter projekten dy't hâlde wurde yn it ramt fan Fair Saturday oan de oarder yn de twadde ôflevering fan dizze wike.