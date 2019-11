Boargemaster Buma slút drugspân yn Ljouwert

Fierder fûn de plysje in fjoerwapen, in soad jild en oare saken dy't wize op drugshannel. Ek is der fêststeld dat der in relaasje is tusken de wenning en in coffeeshop yn Ljouwert. De wenning oan it Kamgras is it 31ste hûs dat dit jier sletten wurdt troch de Ljouwerter boargemaster.