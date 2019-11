Politieke crisis op Malta vanwege moordzaak journaliste

Banden Fryslân en Malta verstoord

In het LF2018-jaar weigerde cultuurminister Owen Bonnici van Malta contact met gedeputeerde Sietske Poepjes. Poepjes had hem gevraagd om te praten over de politieke commotie op het eiland na de moord op Caruana Galizia. Later kwam Bonnici naar Fryslân toe om toch te praten, maar de banden werden niet beter.