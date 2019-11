Fertochten earder opspoard troch plysje mei eigen Drachtster lab

Mei in eigen laboratoarium yn Drachten lost de plysje rapper saken op. In lange proseduere by it forinsysk ynstitút NFI is faak net mear nedich. "Het levert soms een tijdwinst op van zeven of acht weken. Dat betekent dat we sneller kunnen opsporen en bij een verdachte kunnen komen", seit Peter Velthuis, haad fan de forinsyske opspoaring.