Provinsjebestjoer: 145 miljoen foar kultuer, taal en erfgoed

Poepjes wol ek dat der mear dien wurdt oan Fryske en meartalige poëzy. Dat past neffens har by it feit dat Ljouwert de titel City of Literature krigen hat. "We binne nei in heger plan gong yn Fryslân", seit Poepjes. "Dat is goed foar it byld dat minsken bûten Fryslân fan ús ha, mar ek foar ús eigen ynwenners. We kinne hjir hiel wat. Dat wisten we al, mar we ha der no wat mear ûnderfining yn krigen."

Genietsje yn mear opsichten

Wannear is de deputearre tefreden? "As noch mear minsken fan keunst genietsje kinne yn ferskate opsichten: muzyk, keunst, toaniel, dûns, teäter, festivals. Dat minsken ha der noflik by fiele."

Provinsjale Steaten moatte noch in definityf beslút nimme oer de kultuernota. Se behannelje de nota op 22 jannewaris takom jier.