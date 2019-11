Anderhalf jaar cel voor 22-jarige Lemster voor plofkraak in eigen stad

Een 22-jarige Lemster moet anderhalf jaar de cel in voor een plofkraak in Lemmer. De man werd dinsdag veroordeeld voor de kraak die hij op 16 mei 2017 pleegde op de geldautomaat van de Rabobank in het dorp. Ook zijn 27-jarige handlanger uit Urk kreeg achttien maanden cel. Er was twee jaar geëist.