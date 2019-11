Sander Arends docht as earste Fries ea mei oan Australian Open

Arends hat him pleatst foar de Australian Open troch syn posysje op de wrâldranglist. Dêrop stiet hy 68e, en dat is genôch om mei te dwaan. Hy spilet yn Melbourne net mei syn fêste dûbeldmaat David Pel. Pel is de nûmer 89 fan de wrâld, en dêrmei komt hy it toernoai net binnen.

Toernoaiskema yn Australië

De Taiwanees Cheng-Peng Hsieh, de nûmer 72 fan 'e wrâld, stiet wol heech genôch. Yn 2017 spile Arends ek mei in Taiwanees doe't hy syn debút makke op Wimbledon, te witten Hsien-Yin Peng.

Op âldjiersdei pakt Arends in fleantúch nei Australië. Yn de tarieding op de Australian Open sil hy dêr, tegearre mei Hsieh, challengertoernoaien spylje yn Canberra en Bendigo. Yn de wike nei de Australian Open besykje se noch mei te dwaan oan it ATP-toernoai fan Pune yn Yndia. Nei Pune komt Arends wer nei Nederlân dêr't hy hopet it World Tennis Tournament yn Rotterdam te spylen. Dat soe dan wer tegearre mei David Pel wêze.