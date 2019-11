Opsterlân wol trochgean mei bestriding ikeprosesjerûp

Opsterlân wol ek yn 2020 de bestriding fan de ikeprosesjerûp troch syn eigen minsken dwaan litte. De ôfrûne simmer is it tal rûpen yn de gemeente fertsienfâldige. Om't der in hiel soad meldingen wiene, hat de gemeente sels in spesjale stofsûger en in pak kocht, sadat in eigen meiwurker fan de bûtentsjinst de nêsten fuorthelje koe. Dat is sa goed befallen dat de gemeente dêrmei trochgean wol.