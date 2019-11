Keamerlid Isabelle Diks (GroenLinks) betellet wachtjild werom

It Ljouwerter Twadde Keamerlid Isabelle Diks fan GroenLinks sil it wachtjild dat se de ôfrûne jierren krige werombetelje. Diks hat de ôfrûne jierren sântûzen euro wachtjild yn it jier krigen om har ynkommen oan te foljen, neidat se as wethâlder de Keamer yn gie.