De Russyske punkband Pussy Riot yn aksje by IepenUP Live

Snein joech de groep in konsert yn Sealen Schaaf yn Ljouwert, moandei kamen de leden mei in motivaasje fan har aksjes op it poadium fan IepenUP Live. Manager en produsint Alexander Cheparakhin fertelde yn dat ramt oer de aksje yn de WK-finale yn Moskou. Wylst presidint Poetin op de tribune siet, stoarmen fjouwer leden fan Pussy Riot yn plysjeklean it fuotbalfjild op en wisten de wedstriid foar in minút stil te lizzen. Omdat gjin geweld brûkt wie krigen de aksjefierders mar fjirtjin dagen sel. Doe't se lykwols frij kamen, waarden se daliks wer arrestearre om't presidint Poetin him misledige field hie.

Yn opstân

Minsken ha dus altyd de plicht om yn opstân te kommen tsjin ûnrjocht, sa seit muzikante Maria Alyokhina tsjin in grôtfolle seal yn Neushoornkafee Backstage. "Sels al is dêr geweld foar nedich." Maria (Marsja) lit har dêrby troch neat tsjinhâlde. Ek al waard se feroardiele ta opsluting yn in strafkamp. In hurde en swiere tiid, neffens Maria, mar it hat har ek riker makke. Se hat dêr minsken moete dy't se oars nea tsjinkommen wie.