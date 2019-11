Ierdbeving yn Albanië: "Sels grutte gebouwen binne ynstoart"

It episintrum lei op tsien kilometer djipte by de stêd Durrës, sa'n tritich kilometer fan de haadstêd Tirana. Dêr leine Bauke en syn frou te sliepen doe't de beving in pear oerkes lyn plak fûn.

"Grutte gebouwen ynstoart"

"Yn septimber wie der ek al in ierdbeving, doe wie it al de swierste yn tweintich jier", neffens Bauke. "Doe rekken al in soad minsken ferwûne, mar it soe my no net fernuverje as der minsken ferstoarn binne. Wy sitte yn in stevich hûs en binne skrokken, mar der binne ek in soad minsken dy't yn âlde wenningen libje. Ik seach ek dat der sels grutte gebouwen ynstoart binne."

De stêd Durrës, de twadde grutste fan Albanië, hat sa'n 175.000 ynwenners. Neffens wurdfierders fan de oerheid is in noch ûnbekend tal ferwûnen ôffierd nei in sikehûs yn Tirana