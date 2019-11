Fryske kij hieltyd koarter nei bûten

It tal feehâlders dat de kij bûten rinnen hat rint wol omheech. Yn Fryslân die 82 prosint fan de bedriuwen ferline jier noch oan de saneamde greidegong. By fierút it grutste part, 78 prosint, rinne alle bisten bûten, by fjouwer prosint is dat in part fan de bisten. Dêrmei leit Fryslân ticht by it lanlik gemiddelde fan 80 prosint. Noard- en Súd-Hollân binne yn dizze de 'bêste jonkjes fan de klasse': dêr hie 95 en 94 prosint fan de melkfeehâlderijen ferline jier de kij bûten rinnen.

Grutte skaal

Oft kij bûten komme hat benammen te krijen mei it tal kij dat de feehâlder hat, docht bliken út de gemiddelde lanlike sifers. Hoe grutter it bedriuw, hoe lytser de kâns dat der sprake is fan greidegong. Fan de bedriuwen dy't net mear as 80 kij hawwe, docht yn alle gefallen 80 prosint oan greidegong. Fan de bedriuwen mei 160 kij of mear is dat noch mar 50 prosint.

Dei en nacht

It persintaazje fan de melkkij yn Nederlân dat ek nachts bûten rint nimt behoarlik ôf. Yn 2011 rûn in kwart fan de 'bûtenkij' ek yn de nacht bûten. Ferline jier wie dat noch mar 16 prosint.