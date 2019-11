Jaco Geurts (CDA) yn Burgum: Lit oerheid ynvestearje yn stikstof-maatregels boeren

It tema fan de jûn hie net aktueler kinnen. Minister Carola Schouten fan lânbou ûnderhannele moandei foar it earst mei it lânboukollektyf en op ferskate plakken yn Fryslân fierden boeren aksje mei trekkers by op- en ôfritten fan autodiken. Geurts woe net it achterste fan syn tong sjen litte om de minister net yn it paad te sitten by har ûnderhannelings. Mar hy wie dúdlik oer de ynset fan it CDA: gjin twongen reduksje fan fee en goeie kompensaasje foar boeren dy't helpe by it oplossen fan de stikstofkrisis. It giet him dêrby net allinnich om de maatregels op koarte, mar ek om de maatregels dy't nedich wêze sille op langere termyn. "Ik kan boeren geen kringlooplandbouw aanraden zonder bijdrage van de overheid, want je krijgt te maken met lagere opbrengsten." Geurts fynt dat ek net ûnridlik. "We hebben de boeren ook nodig voor het onderhoud van ons landschap. Daar mogen we best wat over hebben." It keamerlid is dan ek fan betinken dat Nederlân net folle boeren misse kin. "We hebben in de toekomst misschien wel meer boeren nodig in plaats van minder."