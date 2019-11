Tefredenheid by boerenkollektyf oer earste petear mei de minister

Der wiene likernôch 20 fertsjintwurdigers fan it boerekollektyf oanwêzich by it petear. Neffens Elshof wie der in goeie sfear en is de minister ree om op tige koarte termyn ynhâldlike petearen oan te gean mei it kollektyf oer it alternative plan foar de oanpak fan de stikstofproblemen. Dit plan hat it kollektyf ferline wike presintearre. Ien fan de rânebetingsten fan it lânboukollektyf is dat de provinsjes en it ryk ien line lûke yn it belied dat ûntwikkele wurdt. De minister hat tasein ek dêroer it petear mei de boeren oan te gean.

It folgjende petear sil neffens Elshof dizze wike nei alle gedachten noch plakfine.