GroenLinks, ChristenUnie en D66 wolle skeafûns foar MSC Zoe

De partijen wolle it nij op te setten Waadfûns ynsette om ûndersyk te dwaan nei de mearjierrige ympakt fan de plestikfersmoarging. Ek moat it jild út it fûns brûkt wurde om ûndersyk te dwaan nei it effektyf opromjen fan de troep.

Ferhelje op MSC

De kosten fan it nije Waadfûns moatte úteinlik ferhelle wurde op de reder MSC. Rutger Schonis fan D66: "We hebben geen tijd te verliezen. Het fonds wordt gevuld door de reder, zodat de vervuiler betaalt en niet de Waddengemeenten opdraaien voor de kosten." De partijen dogge no tongersdei in foarstel yn de Keamer foar dit fûns.

Suzanne Kröger fan GroenLinks: "Op onze mooie Wadden voltrekt zich een langzame ramp. Overal ligt nog plastic afkomstig van de MSC Zoe. De reder heeft gezegd voor alle kosten op te draaien en daar wil ik het bedrijf aan houden."

Gefolgen yn byld

Neffens Stieneke van der Graaf fan de ChristenUnie is it nije fûns heech nedich om de gefolgen fan de ramp no ris echt goed yn byld te krijen.