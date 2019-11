Unoerwinlike UNIS Flyers is 'Wedstriid fan de Wike'

It wie in útdaging: ferfanging fine foar trije wichtige spilers. Tony Demelinne, Marco Postma en keeper Sjoerd Idzenga ferlieten de Flyers nei it ôfrûne seizoen, dochs stiet de ploech fan coach Mike Nason earste yn de Be-Ne-League. "En dat is wol hiel knap, want dat hiene net in soad minsken yn it foar ferwachte", seit sportferslachjouwer Andor Faber. "Freed wolle de Flyers fansels de kopposysje behâlde, mar it is ek om in oare reden noch in bysûnder duel. Ljouwerter iishockeyer Postma komt werom op Thialf, want hy spilet no by de tsjinstanner fan freed."

It duel tusken de UNIS Flyers en Microz Eaters Limburg is sneon werom te sjen by Omrop Fryslân.