Oandielhâlder Noardeast-Fryslân oer Eneco-jild: It kin wol 22 miljoen wurde

Oant 22 miljoen euro

Twa fan dy Fryske gemeenten binne Achtkarspelen en de fúzjegemeente Noardeast-Fryslân. dêr't de gemeenten Dongeradiel, Ferwerderadiel en Kollumerlân yn opgien binne. Wethâlder Engbert van Esch fan Noardeast-Fryslân: "It kin wol oant 22 miljoen euro oprinne." De gemeente Noardeast-Fryslân wol earst rêstich neitinke oer de krekte bestimming fan it jild. "We tinke oan in reserve-ûntwikkelingsfûns. It jild moat sa bestege wurde dat it maatskiplik wat opsmyt." Mooglik giet der ek jild nei in nij multyfunksjoneel sintrum yn Hallum, der't jildkrapte is.

De kommende moannen wurdt mear dúdlik oer hoe't it komt. Van Esch ferwachtet dat it jild yn 2021 yn de gemeentlike begrutting opnaam wurdt. De gemeenteried bepaalt úteinlik wêr't it jild hinne giet.