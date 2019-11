Sportcast: "In steltsje wezelingen wienen it, benaude skiep"

"Cambuur is tsjin gjin inkelde klup kânsleas"

Ek Cambuur spile in helte wêryn't it swier kealle. Andor Faber wie dan ek bliid mei de rappe goal nei it skoft: "It wie in gelok dat Cambuur sa gau yn de twadde helte skoarde. Oars hiene je wer sa'n drege helte krigen."

Jamie Jacobs ûntbruts by Cambuur. Faber hopet dat hy gau werom is, want "Jacobs is fan libbensbelang by Cambuur." Robert Mühren wie der wol, mar hy foel blessearre út. It liket ta te fallen en dat is moai neffens Arjen de Boer, want "as Mühren sa trochgiet, sjit er der 25 yn. Minimaal."

De Boer tinkt dat it fan Cambuur dochs al dreech winnen is: "Cambuur is thús tsjin gjin inkelde klup kânsleas."