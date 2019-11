Argewaasje oer pannakoai Dokkum smyt 401 hântekens op foar weriepening

It eventueel ferpleatsen fan de pannakoai is eins net mooglik, om't de pannakoai sa fêst as in hûs yn de fundearring sit. De wethâlder moat no ta in nij beslút komme. Sân húshâldens dy't tsjin de omjouwingsfergunning yn gien binne, woene net in hânteken sette, ek net foar sluting. Sûnt midden july dit jier is de pannakoai ôfsluten op lêst fan de rjochter.

De wethâlder sil no in nij beslút nimme moatte oer de weriepening, wêrnei't minsken wer yn heger berop tsjin de omjouwingsfergunning yntsjinje kinne. Wannear't it beslút falle sil oer de pannakoai is noch net dúdlik.