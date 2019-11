Lotting distriktsbeker: Bûtenpost thús tsjin Drachtster Boys

Bûtenpost is de heechst spyljende Fryske ploech yn it noardlike bekertoernoai. Sy treffe no dus Drachtster Boys, dat tsiende stiet yn de Earste klasse. Treddeklasser Heech, dat yn de earste ronde stunte tsjin Balk, nimt it no op tsjin fjirdeklasser Dokkum. Ek Hearrenfeanse Boys skeakele yn earste ronde in earsteklasser út. Sy spylje no tsjin Oerterp, dat ferrassend wûn fan Broekster Boys.