Telefoansteuring leit Fryske ynstânsjes plat

Troch de steuring binne meardere digitale tsjinsten net beskikber, lykas formulieren en registers. De rjochtbanken binne ek net telefoanysk te berikken. It is net dúdlik oft der ek sittingen skrast wurde moatte. Ek de provinsje is net te berikken mei de telefoan.

In wurdfierder fan Tele2 lit witte dat in 'tredde partij' by graafwurk tusken Swolle en Ljouwert in glêsfezelkabel rekke hat. It is noch net dúdlik wannear't de steuring ferholpen is.