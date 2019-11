Omrop TIP: Pussy Riot en Fair Saturday yn dûbelde IepenUP

Homorjochten en feminisme

Neidat de Russyske punkband Pussy Riot yn in tsjerke tsjin presidint Putin protestearre hie, waarden de bandleden twa jier lang opsletten yn in strafkamp. Ynternasjonale stjerren lykas Paul McCartney, Madonna en U2 stipen de aksje en Pussy Riot feroare fan in muzykggroep yn in beweging. Maria Alyokhina is mei Pussy Riot hjoed-de-dei in begryp. De froulju komme op foar homorjochten en feminisme en fersette harren tsjin presidint Putin.