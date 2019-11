Massapsycholooch: Begryp salang't boere-aksjes publyksfreonlik bliuwe

Persoanlik stiet er achter de boeren, fertelt Van der Sande. Hy fynt dat se gelyk hawwe. Ast wat berikke wolst, moatst fan dy hearre litte yn de media. Dan prate de minsken thús deroer en de hope is dat it dan nei de polityk trochsipelet.

Publyksfreonlike aksje is biedwurd

Van der Sande seit dat it publyk de lange files troch de eardere trekkertochten nei Den Haag gau ferjitten binne. Salang't de aksjes publyksfreonlik bliuwe, keart de publike opiny him net tsjin de boeren. Mar as der systematysk geweld of fernielingen oan te pas komt, lykas yn Frankryk en Ingelân, begjinne de mieningen hiel bot útein te rinnen. De iene fynt it in goede saak, wylst oare krekt fynt dat it der fier bytroch is.

Dy pear dingen dy't der oant no ta bard binne, lykas it stikkenriden troch in trekker fan de doar fan it provinsjehûs yn Grins binne ynsidinten, seit Van der Sande.

Sûn boereferstân

Boeren hawwe sels wol troch hoefier't se gean kinne mei de aksjes, Se hawwe genôch boereferstân. Sels yn de stêden hawwe in soad minsken begryp foar de boere-aksjes. seit Van der Sande.