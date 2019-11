Henk Kroes oer Alvestêdetocht fan 1996 dy't net kaam: "We ha it net besocht"

Dêrmei jout er foar it earst ta dat it bestjoer doe in ferkeard beslút nommen hat. Neffens Kroes kaam dat troch de enoarme druk fan de media. Se wienen benaud foar de reaksjes fan it publyk, as de rayonhaden opnij 'nee' sizze soenen. "We hienen de rayonhaden faker byelkoar roppe moatten. It is net sein dat de Alvestêdetocht dan wol trochgien wie, mar it punt is: we hawwe it net besocht."

It boek lit sjen wat der achter de skermen fan de 'Tocht der tochten' bart, sjoen troch de eagen fan de âlde iismasters. Yn 20 ferhalen fertelle âld-rayonhaden oer de mominten dy't har it meast bybleaun binne. Ien fan har is Henk Kroes.

De oanlieding foar sjoernalist Bas Sleeuwenhoek om it boek te meitsjen is it ôfskied fan rayonhaden en har assistinten. Yn de lêste fiif jier binne fyftjin mei pensjoen gien, dat is sawat in tredde fan de organisaasje en dêrmei giet in soad ûnderfining ferlern.

Neist Kroes komme ûnder oare ek Luppo Wolthuis, âld-iismaster fan Snits, en Sytse Prins, iismaster fan de feriening en Piet Venema oan it wurd.