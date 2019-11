Fjoerwurkstress by bisten foarkomme: "Bliuw sels rêstich"

By de klinyk jouwe se benammen advizen hoe't baaskes mei de stress omgean kinne. "By in hûn is it belangryk datst sels rêstich bliuwst. In hûn sjocht bot nei syn eigener. Dus moatst rêst útstriele, sa fan der is neat oan de hân. Ast sels lilk reagearrest of skrikst fan fjoerwurk, dan nimt de hûn dat gedrach fan dy oer. Mei ien knal kin in bist al yn de stress reitsje. By elke knal wurde se banger. As in bist echt hiel bang is, is der ek medikaasje mooglik."

Aldjiersdei

"Mei âld en nij is it ferstannich om de hûn oan de line út te litten, sadat er der net fan troch giet as der ûnferwachts knald wurdt. En ek hiel belangryk: lit in bist net allinnich. Ast in kat hast, is it handich om in plakje te hawwen dêr't er yn fuortkrûpe kin, in kartonnen doaze bygelyks."