Keunstwurk betinkt wapendroppings yn Ketliker Skar

It keunstwurk is ôfrûne sneon presintearre oan omwenners. Op elke peal sit in knop en as je der op drukke, hearre je yn it koart it ferhaal fan de wapendroppings. Der stie al in lyts houten boerd by it fjild dêr't dit barde. Dêrop stie dat der fjouwer droppings wienen, mar troch ûndersyk is no dúdlik dat it op dit plak trije kear slagge is.

Boppedat sit yn elke kontener ek in flearmûzeferbliuw foar tûzenen flearmûzen. Der libje wol fjouwer soarten yn it gebiet. Oft sy ek echt ferbliuwe wolle yn de konteners, is ôfwachtsjen.