Hearrenfean baalt: "We hadden te veel ontzag voor PSV"

Tsjin de ein fan de wedstriid spile Hearrenfean alles of neat. Der stiene fiif spitsen op it fjild, en op it lêst kaam sels keeper Warner Hahn mei nei foaren. "Je ruikt dan dat er iets te halen valt", seit Jansen, "en je weet dat je dan ruimtes weg gaat geven, maar doordat er veel druk op de bal was, en veel strijd, konden we vooruit blijven spelen."

Hicham Faik

De teloarstelling oerhearsket, by Hicham Faik, foaral nei de twadde helte. Doe die PSV it yn de broek. "De tweede helft wel. De eerste helft hebben we ze twee doelpunten gegeven. En dat is wel heel jammer."