Hearrenfean komt sterk werom nei 2-0 achterstân by PSV, mar hâldt der neat oan oer

De earste helte wie foar PSV. Hearrenfean hie neat yn te bringen. Yn de santjinde minút skoarde Steven Bergwijn, neidat Hearrenfean de bal op it middenfjild kwytrekke. Bergwijn skoarde ek it twadde doelpunt. Hy luts nei binnen, en krolde de bal om Hearrenfean-doelman Hahn hinne. By rêst stie it 2-0.

Yn de twadde helte rekke PSV it selsfertrouwen kwyt. Hearrenfean waard hieltyd better, mei in haadrol foar middenfjilder Alen Halilovic. Jens Odgaard makke de oanslutingstreffer, nei in foarset fan Chidera Ejuke. Dêrnei wiene de Friezen echt los.

It kontrast mei de easte helte koe net grutter. It wie no allinne Hearrenfean noch dat fuotballe. PSV rekke yn panyk. Tsien minuten foar de ein krige keeper Lars Unnerstall sels in giele kaart foar tiidrekken.

Yn de lêste minút fan de wedstriid krige Hearrenfean noch trije corners. Mei fiif oanfallers spile Hearrenfean alles of neat. En mei fiif minuten blessueretiid lei alles noch iepen. Mar it waard neat. Hearrenfean kaam der net troch. Einstân: 2-1.

Trainer Johnny Jansen sei nei ôfrin dat Hearrenfean 'te braaf' wie yn de earste helte. De twadde helte wie er 'wel tevreden' oer.