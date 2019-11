Sa klinke de klokken dy't gjin minsk noch heard hie

Nei jierren fan stilte binne de klokken fan de Friezetsjerke yn Rome no wer te hearren. It lûdsmeganisme wie yn in minne steat, en it houtwurk wie fergien. Mei jild fan de Abe Bonnemastichting binne de midsiuwske klokken wer by de tiid brocht.

Ed Nijpels en Sible de Blaauw fan de stichting Freonen fan de Friezetsjerke ha de klokken let.