Aris koerste ôf op superstunt tsjin koprinner Landstede, mar koe net winne

Yn it earste kwart koe Aris goed meikomme mei Landstede. Aris kaam sa no en dan sels op foarsprong en einige it kwart mei in 27-25 stân. Yn it twadde kwart die bliken wêrom't de Swollenaren earste steane: It kaam gau lyk en rûn út ta 35-48. De Ljouwerters werpakten harren doe en kamen werom ta 49-52 op de ein fan it twadde kwart.

Spannende wedstriid

Yn it tredde kwart stie Aris al gau wer neist Landstede, en helle it de besikers sels efkes yn. Landstede kaam der dêrnei wer oerhinne en gong mei in 75-78 foarsprong it lêste kwart yn.

Dat lêste kwart wie goed spannend, want Aris bleau hieltiid mar krekt efter Landstede. Yn de lêste pear minuten rûnen de besikers dochs noch wat út, wêrtroch de wedstriid úteinlik yn 86-99 einige.

Aris bliuwt achtste yn de Dutch Basketbal League, twa punten foar hikkesluter Apollo Amsterdam.