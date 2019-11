Oan it ein fan de race waard al bekend dat De Vries 'Under Investigation' wie foar in 'battery infraction'. Dêr krige hy fiif tellen straf foar, en ek foar ynheljen ûnder de safety car folge in tiidstraf fan 24 tellen.

Dêrtroch sakket De Vries nei it sechtjinde plak en hat hy gjin punten fertsjinne foar it kampioenskip.