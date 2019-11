Harkemase Boys ferliest fan leechfleaner Goes

De Harkiten kamen al nei 5 minuten op foarsprong, doe't Berwoud Beimers de 1-0 binnen koppe koe. Harkemase Boys bleau dêrnei de boppelizzende partij, mar koe gjin grutte kânsen kreëarje.

Nei in goed healoere spyljen tocht Goes lyk te kommen. Steve Schalkwijk skeat de bal yn de goal, mar hy stie bûtenspul dus it feest gie net troch. Dat betsjutte fuort ek de ein fan in sterke faze fan Goes.

De Harkiten namen it spul wer oer, en dêr kaam ek al gau in goal út. Jesse Renken stjoerde Henny Bouius fuort mei in bal troch de loft. Dy koe oannimme en de bal by de keeper del skowe: 2-0.

Goes komt werom

Binnen twa minuten skoarde Goes ek alwer de 2-1. Schalkwijk krige de bal flak foar de goal, draaide om twa ferdigeners hinne en skeat de bal yn de koarte hoeke.

Yn de twadde helte kaam Goes op likense hichte. Neidat Schalkwijk flak nei it skoft al ris op de keeper skeatten hie, krige hy in pear minuten letter de bal by Remon de Vlieger. Hy knalde de bal mei in heale omhaal binnen.

Jacht op de foarsprong

Beide teams sochten dêrnei dúdlik nei de foarsprong. Dy wie der úteinlik foar Goes. De Siuwen krigen in hoekskop, dy't hurd nei spits Daniel Wisser spile waard. Hy skeat de bal fanôf de râne fan it strakfskopgebiet hurd yn de krúsing: 2-3.

De Harkiten gongen dêrnei op jacht nei de lykmakker, en krigen ek wol wat kânskes, mar de 3-3 siet der net mear yn.

Harkemase Boys stiet der nei tolve wedstriden bêst foar yn de tredde difyzje. It team hat 23 punten en stiet dêrmei tredde.