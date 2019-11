Eigener wol arbeidsmigranten yn leechsteand hoareka-kompleks Bitgummole

Pleatslik Belang is yn prinsipe 'niet afwijzend', mar hat noch wol in soad fragen oer saken as parkearje, it foarkommen fan oerlêst en ek oer hoe't it mei it byldbepalende kompleks komt. Dus Pleatslik Belang kin pas in echt stânpunt bepale nei de presintaasje fan de plannen en nei it beäntwurdzjen fan alle fragen dy't se hawwe.

By de ynwenners is it it praat fan de dei, want de útnûging foar de ynformaasjejûn is freedtejûn doar-oan-doar ferspraat. Aardich wat ynwenners ha der muoite mei, mar sizze dat leaver net foar de mikrofoan fan Omrop Fryslân. Ek aardich wat minsken hawwe der gjin problemen mei, ek op basis fan eardere ûnderfiningen mei arbeidsmigranten.

Groot Terhorne stiet al in skoft leech en it sealekompleks sil earst noch flink ferboud wurde moatte.