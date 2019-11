Mear grien moat de ikeprosesjerûp bestride yn Stellingwerven

"Wij hebben veertig rozenstruiken besteld, omdat we een aardig grote tuin hebben" seit Emiel Rempt. "We hadden gehoord dat we via de gemeente voordelig planten konden kopen en daarom doen we mee aan het project." Mar it wie net allinnich de priis dy't it foar him wichtich makke om mei te dwaan. "Onze tuin was eigenlijk al heel groen, maar vanwege het project doen we er nog een schepje bovenop."

Ek Hinke de Vegt strúnt om tusken de planten, struken en beammen dy't ferspraat lizze op it parkearterrein. "Wy hiene allegear keale plakken yn de tún en dat woene we graach wer opfolje om de ynsekten en fûgels wer mear kâns te jaan."

En dat is ek krekt wat de gemeente wol. Wethâlder Hanneke Zondervan: "It is hjir al hiel grien, mar grien hawwe je eins nea genôch. Je kinne der altyd wer mear oan dwaan. Wy hawwe in soad lêst fan de ikeprosesjerûp en we witte dat we dêr wat oan dwaan kinne troch te ynvestearjen yn biodiversiteit."

It giet dan neffens de wethâlder om it plantsjen fan bepaalde blommen en it ophingjen fan nêstkastkes. En se is wiis dat de ynwenners fan de doarpen derby helpe wolle. "Der binne yn totaal al 350 nêstkastkes ophongen en ek by de beplanting is der in soad flecht op de koai. It is fansels ek moai foar de ynwenners dat se dit dwaan kinne sûnder dat it harren in soad jild kostet."