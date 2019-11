De bestjoerder fleach op de Haulewei út de bocht, wêrtroch is noch net bekend. De auto bedarre dêrnei neffens omstanners mei in flinke klap tsjin de gevel fan it hûs oan.

De bestjoerder is mei ûnbekende ferwûnings nei it sikehûs brocht. Oft it hûs ek skea oprûn hat, is net bekend.