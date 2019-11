Omrop TIP: Fryske top 100 trapet ôf yn Drachten

Mear punten foar de nûmer 1

Al mear as 20 jier stjoert Omrop Fryslân op âldjiersdei in list mei de meast favorite lieten fan it Fryske publyk út. Elkenien hat ynfloed op de gearstalling fan de list. Want by it ynfoljen fan in top 5, krijt de nûmer 1 mear punten as de nûmers dêrnei. Under de ynstjoerders wurdt dit jier in jukebox ferlotte.