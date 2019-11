UNIS Flyers winne fan Diez Limburg yn Inter Region Cup

De Inter Region Cup is in minikompetysje tusken Nederlânske, Dútske en Belgyske teams. Al nei in minút kamen de Flyers op foarsprong nei't Ronald Wurm út de rebound skoarde. De Dútske tsjinstanner kaam lykwols dêrnei op foarsprong troch goals fan Bruch en Piwowarczyk: 2-1.

Noch yn de earste perioade pakten de Feansters wer de foarsprong. Brent Janssen wie ferantwurdlik foar de lykmakker en Trevor Hunt sette mei in hurd skot de 3-2 op it skoareboerd.

Foarsprong útwreidzje

De twadde perioade wie minder spektakulêr, mar UNIS Flyers koe de foarsprong wol útwreidzje. Mei syn twadde fan de jûn giene de Flyers mei in 4-2 foarsprong de lêste perioade yn. De besikers út Dietz makken fuortendaliks de oanslutingstreffer. Reed ferrifele keeper Martijn Oosterwijk: 4-3. De oerwinning kaam dêrnei net mear yn gefaar en it slotstik wie foar Hunt en Petersen: einstân 6-3.