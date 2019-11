Mitchel Paulissen: "Hele mooie goal, goed voor zelfvertrouwen"

It wie ek de earste kompetysjegoal fan Paulissen. "Het is een cliché om te zeggen dat dit me niets doet. Het is goed voor het zelfvertrouwen. Ik moet gewoon mijn ding blijven doen en wachten op kansen die ik krijg."

Cambuur-trainer Henk de Jong wie nei ôfrin fan de wedstriid yn Eindhoven ek in bliid man. "Dat binne de mominten om te skoaren: de standertsituaasjes. Dat haw ik ek besocht te fertellen yn 'e rêst. Dêrnei pakten wy goed troch. En in wrâldgoal fan Mitchel Paulissen!"

"Wy stean der goed foar"

Oer de statistiken tinkt De Jong net in soad nei, mar dat syn ploech foar it earst yn jierren yn Eindhoven wûn hat, dat komt wol binnen. "Dit fielt wol lekker. Der binne ek jonges dy't punten ferspile hawwe. Dat dogge wy no net. Wy stean der goed foar!"