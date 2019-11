Cambuur wurdt wekker yn twadde helte en ferslacht FC Eindhoven

De Ljouwerters koene yn Eindhoven gjin berop dwaan op middenfjilder Jamie Jacobs, dy't op de lêste training blessearre rekke. Syn ferfanger wie Stanley Akoy.

Yn de earste helte barde der net in soad. De earste grutte kâns fan de wedstriid kaam pas yn de ekstra tiid fan de earste helte. SC Cambuur-spiler Mees Hoedemakers helle út op 'e râne fan it strafskopgebiet, mar syn skot bedarre krekt njonken de goal.

Twadde helte

Barde der yn de earste helte sa goed as neat, yn de twadde helte wie it fuortendaliks raak. De Ljouwerters kamen al nei in minút yn de twadde helte op foarsprong yn Eindhoven. In frije traap fan Hoedemakers waard by de twadde peal ynkoppe troch ferdigener Calvin Mac-Intosch.