SC Hearrenfean folslein fit foar wedstriid tsjin PSV

Alle fuotbalklups yn de eare- en earste difyzje komme dit wykein yn aksje tsjin rasisme. Gelyk nei de ôftraap meitsje se in statement en wurdt der ien minút net fuotballe. Dat bart nei oanlieding fan it insidint fan ôfrûne wykein, wêrby't in spiler fan Excelsior rasistysk bejegene waard.

"Racisme? Dan voetballen we niet"

Wylst de spilers stil steane, sil der op in boerd yn it stadion de tekst ferskine: "Racisme? Dan voetballen we niet". SC Hearrenfean-doelman Warner Hahn hat Surinaamske roots en fynt it in goeie beslissing dat der no in statement makke wurdt.

"Er is al heel veel over gezegd, maar ik denk dat hier nooit teveel gezegd kan worden", seit Hahn.

"Ook ik ben wel eens racistisch bejegend en heb wel eens gedacht, bekijk het allemaal maar. Vaak zijn het ook mensen waar je het niet van verwacht. Soms vaders met kinderen, soms oudere mensen. Het komt helaas vaak voor en we moeten niet doen alsof het er niet is."