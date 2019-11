Wetterpoarte yn Snits krijt oranje kleur tsjin geweld tsjin froulju

Sa stiet der ek in oranje ljocht op de fontein fan Sleat, it Stedhâlderlik Hôf en de fontein yn Ljouwert, Crackstate op It Hearrenfean, de tsjerke fan Tsjalbert en de Mariatsjerke yn Mantgum.

Geweld

Yn de hiele wrâld krijt ien op de trije froulju te krijgen mei geweld. Yn Nederlân is it sels 45 persint fan de froulju en famkes. De Feriene Naasjes freegje dêr omtinken foar op de Ynternasjonale Dei tsjin Geweld tsjin Froulju, op 25 novimber. De kampanje Orange the World begjint dyselde dei en duorret oant 10 desimber.