Michelle de Jong twadde mei teamsprint yn Poalen

Nederlân naam it yn Tomaszów Mazowiecki yn in streekrjocht duel op tsjin Angelina Golikova, Olga Fatkoelina en Daria Katsjanova. Dy lêsten rieden in baanrekôr: 1.27,65. It brûns wie foar Japan.

Ferline wike wûn Nederlân goud by de wrâldbeker yn Minsk. Doe ried Nederlân mei twa Friezinnen: njonken Michelle de Jong die doe ek Letitia de Jong mei.