Freedsmerk oer froulju dy't minder barre as manlju

It wol mar net opsjitte mei de posysje fan wurkjende froulju: gemiddeld fertsjinje se 6 prosint minder as harren manlike kollega's en yn de top fan it bedriuwslibben moat in kwotum der foar soargje dat der op syn minst in tredde part frou is. Hoe kin it dochs dat der yn it wurk noch sokke grutte ferkillen tusken manlju en froulju binne? Op de freedsmerk hiene de measten gjin idee, mar wie de fernuvering dêroer wol grut.